Disney produz curta-metragem com todos seus personagens para comemorar seus 100 anos

"Dos 543 personagens do filme, aproximadamente 450 são desenhados à mão", com lápis e papel, destaca o desenhista Eric Goldberg, de "Aladdin" e "Pocahontas", que supervisionou a parte 2D do filme.

O filme também presta homenagem aos cerca de 70 anos de carreira do animador Burny Mattinson, falecido em fevereiro, e ao compositor de "Mary Poppins", Richard Sherman, que, aos 94 anos, revisitou a canção favorita de Walt Disney, "Feed the Birds".

"Todo mundo queria estar envolvido!", afirma Dan Abraham.

Concertos, exposições, festas... o gigante do entretenimento multiplica as celebrações por seu centenário, cujo ponto principal será o lançamento em novembro do filme "Wish", inspirado nos clássicos da Disney.