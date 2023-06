7 curiosidades sobre a saga Star Wars

Star Wars, criada por George Lucas, é uma saga lançada nos anos 70 repleta de detalhes interessantes e decisões criativas que ajudaram a moldar sua identidade única. Desde inspirações inusitadas até técnicas revolucionárias de efeitos especiais, a história continua cativando fãs em todo o mundo com sua mitologia fascinante e personagens inesquecíveis.

Veja 7 curiosidades sobre os filmes e apaixone-se ainda mais pelo universo de Star Wars!

1. Yoda teve inspiração em Einstein

O icônico personagem Yoda, mestre Jedi conhecido por sua sabedoria e sua peculiar fala invertida, foi inspirado em parte por Albert Einstein. George Lucas queria transmitir a ideia de que a sabedoria de Yoda era tão profunda que ele falava de maneira diferente, assim como Einstein, cujas teorias desafiaram as convenções estabelecidas. Essa inspiração resultou em um personagem amado e reconhecível em todo o mundo.

2. Inspiração em seriados antigos

Um elemento visual marcante de Star Wars é a famosa abertura em texto que desliza na tela, introduzindo cada filme. Essa abertura de rolagem foi inspirada em antigos seriados de aventura. George Lucas era fã das séries da década de 1930 e 1940, que costumavam começar com uma introdução em texto semelhante. Ele decidiu homenagear esses clássicos ao criar a abertura em texto para Star Wars, trazendo um ar de nostalgia e aventura para a saga.

3. Coreografias complexas com sabres

Star Wars é famoso por seus sabres de luz, armas características dos Jedi e Sith. Mas você sabia que inicialmente os sabres de luz eram planejados para serem armas de duas mãos? No primeiro rascunho do roteiro de Star Wars, George Lucas descreveu os sabres de luz como “sabres de luz de duas mãos”.

No entanto, devido à complexidade da coreografia de lutas com o item nesse formato, a ideia foi descartada, e os sabres de luz passaram a ser utilizados com apenas uma mão. Essa mudança ajudou a definir o estilo de combate dos Jedi e Sith.