Selena Gomez deve voltar à Disney em nova série, afirma site

Selena Gomez retorna a Disney em série derivada de "Os Feiticeiros de Waverly Place" Crédito: Reprodução/Instagram/Disney Plus

Selena Gomez voltará para a Disney. A atriz e cantora que estava recentemente em outro serviço de streaming do conglomerado, o Star+, na série “Only muders in the building”, retornará para a série que a deixou famosa: “Os Feiticeiros de Warvely Place”. Gomez fará uma participação na série derivada, segundo o site Deadline. A trama é protagonizada por David Henrie, que interpreta Justin, irmão mais velho da então personagem de Selena, Alex Russo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A série ainda não foi aprovada pelo Disney, contando apenas com o episódio piloto para testar o potencial da obra. Logo, a aparição da cantora está confirmada apenas para o primeiro episódio, de acordo com o site.

Leia mais | Selena Gomez anuncia afastamento do Instagram após cobranças

No enredo, Justin (David Henrie) abandonou a magia e vive como um humano comum, com a esposa (Mimi Gianopulos) e dois filhos, um sendo interpretado por Al Kaio Thiele e outro com ator a ser escalado. Porém, uma jovem feiticeira (Janice LeeAnn Brown) bate à porta pedindo ajuda dele para aprender magia. Ainda não foi revelado se outros membros da família Russo aparecerão na série e nem como será a participação de Selena Gomez. O spin-off segue os mesmos passos de “A Casa da Raven”. Lançada em 2017, 10 anos do original “As Visões da Raven”, a produção acompanha Raven em fase adulta, como mãe divorciada de dois filhos, onde um deles herdou o dom da mãe de ver o futuro. Leia mais | Disney+ e Star+ se unem em uma única plataforma a partir de 2024

Uma continuação de “Lizzie Maguire” também estaria sendo desenvolvida para o Disney Plus, serviço de streaming da Disney. A série chegou a ser aprovada e teve dois episódios gravados. Mas, os executivos do streaming cancelaram o projeto após considerarem “adulto”.