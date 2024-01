O que os brasileiros mais pesquisaram no Google em 2023?

Com o Natal chegando e as férias pela frente, é também um momento para refletir sobre os acontecimentos do ano que passou. Com isso, o Trends, plataforma do Google, trouxe os temas mais quentes do final de ano.

CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde notícias, a pessoas, esportes, celebridades e mortes, todos os assuntos refletem aquilo que gera bastante procura. As "Pesquisas do ano de 2023" da Google revelaram os principais destaques, com diversos temas e assuntos categorizados.