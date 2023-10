Trend 'Disney Pixar': saiba como criar personagem usando IA

O recurso, popularizado nas redes sociais, pode ser reproduzido com uso de inteligência artificial da Microsoft; saiba como fazer a trend Disney Pixar

Os traços dos estúdios “Disney Pixar” saíram dos pôsteres em longa-metragem para as telas dos celulares no Instagram. A trend, utilizando inteligência artificial (IA), reproduz imagens de artistas famosos ou pessoas anônimas com o estilo característico da animação.

As adaptações também são compartilhadas em outras redes sociais, como o X (antigo Twitter) e o TikTok. Nos conteúdos publicados, os usuários descrevem as características que procuram e incluem o estilo “Disney Pixar” nos comandos da IA.

Uma das opções escolhidas é o Criador de Imagens da ferramenta de busca Microsoft Bing, que pode ser acessada gratuitamente, mediante criação de conta.