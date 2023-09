Eclipse solar não será visto em todo o Brasil; confira onde assistir no Ceará

Eclipse solar anular é caracterizado por formação de um "anel de fogo" no céu Crédito: FERDINANDH CABRERA/AFP

No dia 14 de outubro acontecerá um eclipse anular solar no Brasil. Também conhecido como “anel de luz”, o fenômeno ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, deixando parcialmente visível a borda solar como uma linha fina brilhante. O Sol desaparecerá progressivamente do céu a partir de 15h, atingirá seu ápice às 16h45 e terminará às 17h30. O fenômeno será visível como um eclipse anular por uma faixa estreita que passa pelos estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Paraíba e Rio Grande do Norte são os estados em que a maior parte dos moradores verá o eclipse de forma anular. Já nas outras unidades federativas o fenômeno será visto majoritariamente como um eclipse solar parcial.

Assim, se formará um “anel de luz” ao redor da Lua. É justamente esse o fenômeno conhecido como eclipse solar anular. Quais os melhores locais para assistir o eclipse no Ceará? Em toda a região entre Juazeiro do Norte e Iguatu, o eclipse será visto com o “anel de luz”.

Em Fortaleza e em outras regiões do Ceará, será visto apenas parcialmente. O ideal é procurar um local em que você tenha uma vista livre para o horizonte oeste: é lá que o sol vai estar na hora em que a anularidade se tornar perceptível, por volta das 15h. O último eclipse solar anular visível em Fortaleza foi em 1995. Até 2060, não haverá qualquer “anel de luz” visível no Estado, mas em 2045 um eclipse solar total poderá ser contemplado pelos cearenses.