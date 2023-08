MC Marcinho: morre ícone do funk aos 45 anos

Em comunicado enviado pela assessoria de imprensa do cantor na terça-feira, 22, a equipe informava que MC Marcinho estava com complicações sérias e não tinha condições de fazer cirurgia de transplante.

No início desta semana, o cantor teve uma piora na saúde e foi diagnosticado com infecção generalizada. O agravamento da sua condição o fez ser retirado da lista de transplante de coração.

MC Marcinho morreu neste sábado, 26, aos 45 anos de idade. Ícone do funk, o artista estava internado desde o mês de junho no Hospital Copa d'Or, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, por insuficiência cardíaca e renal. A informação foi confirmada pela unidade de saúde.

Morre MC Marcinho: Relembre o ícone do funk melody

Marcinho foi um dos principais percussores do movimento do funk nos anos 90 e 2000. Até hoje, seus hits, que estouraram naquela época, como “Rap do Solitário” e “Glamourosa”, são amplamente ouvidos.

Com uma carreira consolidada no funk melody dos anos 1990, suas músicas fazem parte da trilha sonora da novela global "Vai na Fé".



"Depois de quase 30 anos, ver a música renascer de novo e ver a novela abordar o funk melody, é muito bom. Todo mundo vem comentar comigo que minha música está na novela. Então estou muito feliz, muito obrigado”, comemorou Marcinho, durante participação no programa Mais Você no dia 10 de julho.

Morre MC Marcinho: a carreira e os sucessos do cantor

No início dos anos 2000, se alguém quisesse falar de amor, tinha que falar com o Marcinho, o príncipe do funk se consolidou a partir de um subgênero do freestyle, surgido no início dos anos 1990.

Com letras centradas em temáticas românticas e sem apelo sexual, o funk melody ganhou a cara de MC Marcinho com músicas como “Rap do Solitário”, “Glamurosa” e “Garota Nota 100”.