Entregadores brigam com funcionários de restaurante após acusação de furto em Fortaleza

Caso foi registrado em vídeo por testemunhas no local. Nas imagens, o grupo troca chutes, socos e empurrões na entrada do estabelecimento

Entregadores de um aplicativo de delivery protagonizaram uma briga com funcionários de um restaurante localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza, na sexta-feira, 8. A confusão aconteceu após um entregador ter ido ao local para pedir que um dos trabalhadores se desculpasse por tê-lo acusado de furto. O caso foi registrado em vídeo por testemunhas no local.

Nas imagens, o entregador solicita pedido de retratação ao funcionário, quando um outro trabalhador do local diz que irá acionar a Polícia. A confusão, então, é iniciada na entrada do estabelecimento. Os grupos trocam chutes, socos e empurrões. Alguns entregadores utilizam os capacetes para agredir alguns funcionários do local, que revidaram.

Na sequência das imagens, ainda são arremessados pedras e pedaços de madeiras pelos motoqueiros. Em seguida, as portas do estabelecimento começam a ser fechadas. Após isso, alguns entregadores ainda continuaram a depredação do local com chutes e golpes utilizando os capacetes na porta do estabelecimento, até o vídeo ser finalizado.