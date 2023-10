Larissa Manoela comenta sobre relação com os pais: ‘Zero contato’

Larissa Manoela revela que a "ruptura com os pais foi grande" e explica os motivos da entrevista a Fantástico

A atriz Larissa Manoela comentou sobre a atual situação com os seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Após revelar detalhes sobre a relação com os familiares durante o Fantástico, programa da Rede Globo, a jovem de 22 anos de idade afirmou não ter mais contato com os pais.

“Atualmente, eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque tudo aconteceu dessa maneira. Mas não foi por falta de busca ou de tentar ouvir essas pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande”, disse em entrevista à revista Glamour, lançada nesta quarta-feira, 18.

Noiva do também ator André Luiz Frambach, Larissa aproveitou para declarar que agora possui uma nova família, formada a partir de suas escolhas e que “são meus amigos, pessoas próximas”.