Tina Turner: Morre cantora, ícone do rock, aos 83 anos de idade

A cantora Tina Turner morreu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos de idade. A informação foi confirmada por um dos representantes da cantora à imprensa norte-americana.

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã”, iniciou publicação compartilhada no perfil do Instagram da artista.

Tina Turner iniciou a carreira no início da década de 1950, juntamente com seu então marido Ike Turner. Em 1980, a cantora se lançou na carreira solo com a canção “What's Love Got to Do with It", que recebeu o Grammy de Gravação de 1984.

“Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, vamos sentir falta”, completou a postagem.

Considerada a "Rainha do Rock 'n' Roll", Tina Turner lançou grandes sucessos, como "Better Be Good to Me", "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)", "Typical Male", "The Best" e "I Don't Wanna Fight".

No ano de 1988, Tina Turner veio ao Brasil com a turnê “Break Every Rule World Tour”. A apresentação realizada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, entrou para o Guiness Book, o livro dos recordes, como o maior show feito por uma artista solo.



