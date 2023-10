Matthew Perry: elenco de Friends e famosos lamentam morte do ator

Parte do elenco de Friends e outras personalidades lamentaram a morte de Matthew Perry, o eterno Chandler Bing Crédito: Reprodução/ @ecuavisa

Matthew Perry, o eterno Chandler Bing da série Friends, morreu na noite deste sábado, 28, aos 54 anos. Segundo informações divulgadas pelo site TMZ, ele teria sofrido uma parada cardíaca em uma banheira de hidromassagem, em sua casa, e se afogado. Nas redes sociais, amigos, colegas de profissão e outros nomes famosos lamentaram o falecimento do ator. O perfil oficial de Friends publicou no Instagram uma foto da época em que o ator estrelou o seriado e escreveu: “Estamos devastados ao saber do falecimento de Matthew Perry. Ele foi um verdadeiro presente para todos nós. Os nossos corações estão com a sua família, entes queridos e todos os seus fãs”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A atriz Maggie Wheeler, que interpretou Janice na série - uma namorada de Chandler -, compartilhou uma foto dos dois em um episódio e lamentou: “Que perda. O mundo vai sentir a tua falta Matthew Perry”.”A alegria que trouxeste a tantos na tua vida demasiada curta continuará a viver. Sinto-me tão abençoada por cada momento criativo que partilhamos”, enalteceu a trajetória do astro.

Chandler: VEJA 10 frases marcantes de Matthew Perry em Friends Michael Rapaport, que participou de quatro episódios de Friends como personagem Gary, demonstrou suas condolências pela morte do ator por meio do X (Twitter). “Descanse em paz @MatthewPerry. Sempre tão legal, tranquilo e talentoso. Você faz parte da cultura americana e viverá para sempre”, afirmou. Selma Blair, que também esteve no programa televisivo, chamou Matthew de “meu namorado mais velho” na legenda de uma foto que compartilhou com o ator em sua conta do Instagram. “Todos nós amávamos Matthew Perry, e eu o amava especialmente. Todos os dias. Eu o amava incondicionalmente. E ele a mim. E eu estou quebrada. Coração partido. Bons sonhos Matty. Bons sonhos”, declarou. Leia mais Paxton Whitehead, ator de ‘Friends’, morre aos 85 anos de idade Sobre o assunto Paxton Whitehead, ator de ‘Friends’, morre aos 85 anos de idade A NBC Entertainment, responsável pela distribuição de Friends, afirmou em uma publicação que o grupo estava “triste com o falecimento tão cedo” do artista. “Ele trouxe tanta alegria a centenas de milhões de pessoas em todo o mundo com o seu momento cômico perfeito e sagacidade. O seu legado viverá através de inúmeras gerações”, escreveu. Morte de Matthew Perry: elenco principal de Friends Os atores do elenco principal de Friends ainda não falaram publicamente sobre a perda do artista. No X (Twitter), uma usuária respondeu um comentário sobre uma possível homenagem que a atriz Courteney Cox - que fez Monica Geller na série, par romântico de Chandler - poderia fazer ao ator, apontando que era “importante lembrar que ela não devia isso a ele”.

“Nem ela, nem o Leblanc, David, a Jennifer e a Lisa. Talvez eles falem ou talvez nunca toquem no assunto. Cada um sente o luto de uma forma e o importante é a gente respeitar”, sustentou a fã. Além de Friends: outros famosos lamentam morte de Matthew Perry A morte de Matthew Perry não foi sentida apenas por aqueles que estiveram com ele em Friends. A atriz Yvette Nicole Brown, que co-estrelou a série Odd Couple com ele, utilizou o X (Twitter) para prestar suas condolências ao falecimento do ator. “Nossa família #OddCouple sofreu uma grande perda hoje. Todo o mundo do entretenimento também. Estou muito triste com a notícia para dizer mais do que isso: @mattyperry4 era um amor que merecia mais paz nesta vida. 54 é muito jovem para ir. Nós amamos você, Matty!”, escreveu.

Octavia Spencer, atriz e produtora, disse em seu Instagram que estava “muito triste por saber da morte de Matthew hoje”. “O seu presente para o mundo será lembrado para sempre. Enviando amor para a família, amigos, co-estrelas e milhões de fãs em todo o mundo”, se solidarizou a artista. Leia mais Por que Friends faz tanto sucesso? A neurociência pode explicar! Sobre o assunto Por que Friends faz tanto sucesso? A neurociência pode explicar! Outra colega de cena de Perry, Meredith Salenger - que participou do longa “Uma noite na vida de Jimmy Reardon” com o astro - compartilhou fotos deles juntos e escreveu: “Oh cara. Meu coração se parte. Matty… Matthew e eu nos conhecemos desde os 16 anos. Oh cara. Sem palavras. Descanse em paz doce @MatthewPerry”.