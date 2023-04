Depois de cinco anos, Alok responde fã que o convidou para festa

Em 2018, a streamer Sofia Espanha decidiu comemorar sua festa de 15 anos. Empolgada, ela estava cuidando dos preparativos para o evento quando ouviu sua mãe dizer que “conhecia alguém que era conhecido” do DJ Alok. A mãe, então, fez “a brincadeira” de falar que talvez ele conseguisse tocar na festa.

Acontece que Sofia levou a sério a informação e a escola inteira passou a saber que o DJ “apareceria” na sua festa. Os colegas da streamer perguntavam admirados como ela conseguiria esse feito. Até que chegou a semana da festa e Sofia percebeu que o “convidado especial” não apareceria. “Desesperada” com a mentira que havia contado, ela enviou um “textão” para o Alok em seu Instagram pedindo para que ele comparecesse.

@sofiaespanha ALOK VOCÊ É O MELHOR DO MUNDO MUITO OBRIGADA o plot no final!!! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine ♬ Steven Universe - L.Dre

A mensagem ficou sem resposta… até a última segunda-feira, 10. Com a repercussão do caso nas redes sociais, o episódio chegou ao conhecimento de Alok, que verificou sua caixa de entrada no Instagram e, depois de cinco anos, respondeu a fã sobre o pedido inusitado e disse que ela poderia comemorar seus 19 anos como convidada de um de seus shows.

“Oi, Sofia! Acho que cheguei um pouco atrasado. Já está pensando na festa dos 20?! Ou, se quiser comemorar os 19 com seus amigos, tem Salvador dia 13 e BH 27 no meu evento. Me avisa que levo você e seus amigos para uma dessas cidades”, afirmou Alok. A streamer compartilhou animada o retorno do DJ.

“Tudo acontece no tempo de Deus! Hoje eu recebi essa mensagem do Alok. O ‘Sofia Nineteen’ vai ser diferente!”, disse.



Tags