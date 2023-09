Shakira afirma que sua próxima turnê virá ao Brasil em 2024

“Em uma de minhas primeiras turnês, passei um tempo no Brasil, aprendi português e mudou minha vida. Adoro que seja uma cultura com tanta paixão e amor à arte e música, e que os fãs não medem esforços na hora de expressá-lo”, celebrou.

Shakira esteve no País em 2018, com sua turnê última “El Dourado”, e se apresentou em duas cidades brasileiras, São Paulo e Porto Alegre. A cantora já tinha adiantado à Billboard estadunidense, em entrevista publicada no sábado, 23, que a nova tour superará as anteriores.

Apesar de ter afirmado que o processo de desenvolvimento é divertido, Shakira reforçou que é preciso um grande esforço para oferecer preços acessíveis aos fãs, ainda entregando uma produção de qualidade e um bom repertório. Ela também afirmou que acredita que esta será “a turnê da vida dela”.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.