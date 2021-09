Britney Spears sem Instagram? Entenda o que aconteceu com conta da cantora

O termo ChupaFlamidia intrigou os internautas na noite de hoje, 25. A palavra, uma junção dos nomes Flamengo e Mídia usada pelos rivais do clube, tomou conta dos comentários em perfis engajados no Instagram. Os usuários do Twitter tentaram compreender o que estava acontecendo. Tanto que o termo ChupaFlamidia ficou entre os mais comentados na noite desta quarta.

A palavra é utilizada por críticos que afirmam que o Rubro-Negro é favorecido pela imprensa. Sabendo ou não o que significa, muitos torcedores ficaram perdidos ao compreender o que estava acontecendo no Instagram. "O que é Chupa, Flamídia, gente? Não aguento mais ver isso nos comentários, alguém me fala", clamou uma seguidora.

Sobre o assunto Perfil da cantora Taty Girl é hackeado no Instagram

Andreas Pereira é apresentado pelo Flamengo: "Escolha muito fácil"

WhatsApp terá função de "reagir" a mensagens, como Instagram e Facebook

Outro perfil no Twitter sob o nome de "ESPN Flamengo" também tentou entender o motivo da enxurrada de comentários com o termo e tuitou: "O Instagram inteiro fazendo isso, alguém me explica?". Já o perfil Bolívia Zica questionou: "Coé da invasão de msgs ‘chupa flamídia’ q tá tomando as redes sociais da internet brasileira?". O perfil da página de memes Melted brincou: "Eu tentando entender porque estão indo em nossos posts comentar 'chupa flamídia'".

Outros usuários apostaram em bug no Instagram. "Pelo o que eu entendi, foi um hacker que fez isso", contou sem fornecer mais detalhes um usuário na rede. O POVO checou o status da rede social de Zuckerberg no site DownDetector, especialista em encontrar erros em diversos sites e aplicativos e, dentre os problemas citados por usuários, está a falha no carregamento dos comentários. Até à 22h desta quarta, o time carioca não se posicionou sobre o assunto em suas redes sociais.

Na noite de hoje, o Flamengo disputa as Quartas de Final do Brasileirão contra o Grêmio. Também pelas Quartas de Final da Copa do Brasil, São Paulo e Fortaleza duelam nesta quarta. Acompanhe ao vivo aqui.

Tags