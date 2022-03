Defesa Civil vistoria barragens em Várzea Alegre

Cidade teve inundações após sangria de açude, na última semana; órgão visitou reservatórios para averiguar possibilidade de rompimentos com as fortes chuvas que atingem o Estado

Equipes da Defesa Civil estadual, órgão vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), visitaram, nessa quarta-feira, 16, barragens no município de Várzea Alegre, no Cariri. Foram verificados os açudes Caraíbas, Várzea de Dentro, do Alcides e do Valdeni.

A vistoria foi feita com a participação de técnicos da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), também do Governo do Estado. O objetivo é averiguar as condições estruturais dos reservatórios.

Sobre o assunto Resgate de moradores: forças de segurança atuam em Carnaubal, Cedro e Várzea Alegre

Ceará tem tendência de chuva em todas as regiões até quinta, 17; veja previsão de tempo

Várzea Alegre: chuva aumenta preocupação e demanda novas ações da prefeitura

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No último dia 12, parte do município ficou ilhada após um açude transbordar e causar inundações na cidade. A ação marca o quinto dia de atividades das forças de segurança estaduais no município. Ao todo, já foram resgatadas 11 pessoas e 12 animais.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Próxima semana: tendência é que máscara não seja mais exigida em ambientes abertos no Ceará

Ceará lança primeiro Observatório Marinho e Costeiro do Nordeste

PF prende mulher suspeita de envolvimento com o furto ao Banco Central do Ceará

Retorno 100% presencial da UFC: expectativas positivas e demanda por ação mais efetiva contra a Covid

Sobe para sete o número de açudes sangrando no Ceará em 2022

Municípios do CE recebem prêmio em dinheiro por melhora de indicadores de saúde

Cursinho pré-universitário do Sesc está com inscrições abertas em Fortaleza

Cilindro de carro explode em Maracanaú após motorista abastecer com gás; entenda

Tags