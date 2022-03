Ceará lança primeiro Observatório Marinho e Costeiro do Nordeste

O projeto visa auxiliar a manutenção, a conservação e o uso sustentável da zona costeira e do meio ambiente marinho no Ceará

O Observatório Marinho e Costeiro do Ceará (OCMCeará) foi lançado pelo Governo do Ceará e equipe do Programa Cientista Chefe do Meio Ambiente, na manhã desta quarta-feira, 16. O projeto visa conceber formas de gerir a conservação e uso sustentável da zona costeira e do meio ambiente marinho do Estado. A iniciativa é pioneira no Nordeste brasileiro e reunirá rede de profissionais e pesquisadores atuantes no campo da conservação e manutenção do ambiente costeiro e marinho do Ceará.

A atuação dos profissionais no OCMCeará tem como objetivo organizar informações, realizar estudos e análises capazes de subsidiar ações para contribuir para uma melhor gestão da zona marinha costeira do Estado. As informações foram repassadas na cerimônia de lançamento, transmitida através do canal de Youtube da Sema.

“Trata-se de um rede colaborativa que envolve gestores públicos, pesquisadores e representantes da sociedade civil e do setor produtivo para auxiliar na tomada de decisão de assuntos relacionados à temática. O observatório não tem poder de decisão, mas pode auxiliar na tomada de medidas para auxiliar projeto ligados à ciência do mar”, comentou Eduardo Lacerda, coordenador científico do planejamento costeiro marinho do Programa Cientista-Chefe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Mais de seis mil animais foram resgatados no Ceará em 2021; maior índice em dois anos

Mais de oito mil litros de óleo são recolhidos das praias cearenses em 2022

Água e esgoto: Cumbuco terá obras de R$ 85 milhões que deverão chegar a 23 mil pessoas

Inicialmente o Observatório irá atuar em quatro linhas temáticas: Mudanças climáticas e impactos costeiros; Economia do mar; Protagonismo social das comunidades costeiras; e Riscos à biodiversidade marinha e costeira.

A ideia, de acordo com Luís Ernesto, cientista-chefe do Meio Ambiente do Ceará, é trabalhar com dois enfoques: dar publicidade aos trabalhos acadêmicos produzidos no Estado e que têm a zona costeira e o ambiente marinho como temas para auxiliar na tomada de decisão, e promover projetos de inovação dentro das linhas temáticas trabalhadas.

A iniciativa será coordenada pelos professores Fábio de Oliveira Matos, do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), e Wellington Ferreira Silva Filho, do Departamento de Geologia, ambos da Universidade Federal do Ceará (UFC). Além da sede, inicialmente no Labomar, o OCMCeará contará também com pontos focais nos 23 municípios costeiros do Ceará.

Para Luís Ernesto, o Observatório tem o principal objetivo de gerar e analisar informação e conhecimento por meio de uma rede colaborativa e assim, maximizar a capacidade de resposta de órgãos municipais, estaduais, federais, além de órgãos privados em determinadas áreas. "No caso do OCMCeará será um instrumento multidisciplinar da Política Estadual do Gerenciamento Costeiro”.

Sobre o assunto Bombeiro e cadela são primeira equipe de rastreamento individual do Ceará

Crescem investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento em TI no Brasil

Manhã de chuva em Fortaleza; veja atualização do trânsito

Ceará: Chove em cerca de 150 municípios pelo 2º dia consecutivo

Próxima semana: tendência é que máscara não seja mais exigida em ambientes abertos no Ceará

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags