Várzea Alegre: chuva aumenta preocupação e demanda novas ações da prefeitura

Entre essa terça-feira, 15, e esta quarta-feira, 16, o município de Várzea Alegre, a 424,9 quilômetros de Fortaleza, voltou a registrar fortes chuvas, com acumulados entre 90 a 150 milímetros, na região. O último fim de semana no município foi marcado também pelas fortes precipitações, mais de 200 mm. O registro ocasionou inundações nas residências próximas ao açude Canindezinho, no distrito de Caraíbas, e rompimento de barragens.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, nesta quarta-feira, 16, o prefeito de Várzea Alegre, Zé Helder (MDB), informou que uma força-tarefa foi criada no município, com ações da prefeitura e de outros órgãos governamentais para minimizar os efeitos da enchente e auxiliar pessoas desabrigadas.

Conforme o prefeito, ontem o município apresentava um cenário tranquilo para as chuvas, no entanto, as fortes precipitações retornaram nesta quarta-feira, 16. “Desde às 5 horas que a gente está monitorando açude, abrindo sangradouro, fazendo paliativos e buscando alternativas para tentar minimizar o impacto dessa chuva em Várzea Alegre”, disse.

Devido aos últimos registros, a gestão municipal segue com uma equipe de infraestrutura atenta em toda a cidade, principalmente nas regiões rurais. Os locais contam com máquinas, como retroescavadeiras, caçambas, além da mobilização de pessoas para mão de obra no local a fim de tentar minimizar as consequências das fortes chuvas na região.

Um comitê solidário também foi criado para arrecadar e gerenciar donativos para as famílias que estão desalojadas, são aproximadamente 54 famílias só no distrito de Canindezinho. Algumas comunidades ainda estão sendo atendidas com o uso de barcos e helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Confira no final desta matéria como realizar as doações ao Comitê.

De acordo com Zé Helder, o objetivo do Comitê, formado pela Defesa Civil, prefeitura, secretarias municipais e demais órgãos, é ajudar as famílias desabrigadas por meio de arrecadação de recursos. “A intenção com esses recursos é reparar as famílias com reposição de materiais, como colchões, fogões e móveis que foram levados pelas correntezas. E também fazer depois alguma reforma e consertos nas residências que foram afetadas", explica.

Demais recursos municipais, estaduais e federais serão solicitados para reconstruir a malha viária que foi afetada, como aterros e pontes, com a finalidade de reconstruir essa acessibilidade para pessoas que moram nos distritos que foram atingidos.

“Essa demanda de ordem maior e de estrutura das comunidades, a gente quer fazer naturalmente com recurso público de forma planejada, com engenharia adequada, até fazendo correções em alguns equipamentos”, informa Zé Helder.

Chuvas no Ceará

Pelo segundo dia consecutivo, o Ceará registrou chuvas em cerca de 150 municípios. Os dados são do balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado na manhã desta quarta-feira, 16.

Nas últimas 24 horas, os municípios que tiveram os maiores acumulados de precipitações foram: Tarrafas (118 mm), Lavras da Mangabeira (114 mm), Várzea Alegre (113 mm) e Novo Oriente (111 mm).

Entre a segunda-feira, 14, e terça-feira, 15, os destaques foram para os municípios da região do Cariri, no sul do Estado: Jardim (106 mm) e Santana do Cariri (82 mm). Em Fortaleza, o volume registrado foi de 33 mm.

Conforme a Funceme, até a próxima sexta-feira, 18, o Ceará deverá apresentar precipitações em todas as regiões, com destaque para Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.

Doações

Caixa Econômica Federal

Agência - 4413

Operação - 013

Conta - 18866-0

Pix

06205072000151 (CNPJ)

Doações de mantimentos podem ser entregues na Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho, no CSU, no bairro Juremal, em Várzea Alegre. Para mais informações sobre doações, ligar para o número (88) 99467 5762 - Assistência Social.

