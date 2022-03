Ceará tem tendência de chuva em todas as regiões até quinta, 17; veja previsão de tempo

Precipitações devem se destacar para as macrorregiões do Cariri, sul das macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, faixa litorânea e Ibiapaba

Todas as regiões do Ceará estão com tendência de chuva até esta quinta-feira, 17. Os destaques, no entanto, são para as macrorregiões do Cariri, sul das macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Faixa Litorânea e Ibiapaba. A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgada nesta terça-feira, 15.

Conforme a Funceme, as chuvas esperadas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade provenientes do fluxo em altos níveis (aproximadamente 10 km de altura) e da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Confira previsão do tempo

Terça-feira - 15/03: O céu deve variar de parcialmente nublado a nublado com chuva em todas as macrorregiões. As chuvas poderão se concentrar nos períodos da tarde e da noite em todas as macrorregiões.

Quarta-feira - 16/03: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. As chuvas poderão se concentrar nos períodos da madrugada, com destaque na faixa litorânea, no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.

Pela manhã, as precipitações devem se concentrar na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. Já durante à tarde, chuva em todas as macrorregiões, com destaque para Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, sul da Jaguaribana e no Cariri.

Quinta-feira - 17/03: A previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. As precipitações poderão se concentrar nos períodos da madrugada, com destaque na faixa litorânea, no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns e da Jaguaribana.

Pela manhã, as chuvas ocorrerão na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns e da Jaguaribana. Durante à tarde, as precipitações ocorrerão em todas as macrorregiões. No período da noite, os destaques ficam no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e da Jaguaribana.

Alerta para Região Sul

Entre esta terça-feira, 15, e quinta-feira, 17, o sul do Estado poderá receber chuvas intensas preferencialmente nos períodos da noite, madrugada e durante a manhã.

