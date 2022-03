Cursinho pré-universitário do Sesc está com inscrições abertas em Fortaleza

A Escola Educar Sesc Fortaleza Unidade II está com matrículas abertas para o cursinho pré-universitário, na modalidade online. Aos interessados em dar continuidade à vida acadêmica, serão ofertadas 45 vagas pela instituição. As aulas são gratuitas e ao vivo, de segunda a sexta, das 18h30min às 21h30min, e aos sábados, das 9 às 12 horas.



O pré-universitário é um curso intensivo que prepara o estudante para concorrer a uma vaga no ensino superior de sua preferência. Com o objetivo de contribuir com as aspirações do estudante, o Sesc informa que conta com professores especialistas, conteúdos e materiais didáticos atualizados.



Requisitos



Um dos pré-requisitos para fazer o curso é ter concluído o ensino médio ou estar regularmente matriculado a partir do 2º ano. Além disso, para efetuar a matrícula, que pode ser feita até o preenchimento total das vagas, é necessário apresentar o Cartão Sesc atualizado. Aqueles que ainda não possuem, podem fazê-lo e receber na hora, mediante pagamento do valor de R$ 55 (taxa única).

Os interessados devem se dirigir ao setor de relacionamento com o cliente do Sesc com a documentação solicitada (CPF, RG e comprovante de endereço). Para alunos menores de 18 anos, os pais ou responsáveis precisam estar presentes no ato da matrícula.

Serviço

Inscrições para o curso Pré-Universitário Sesc



Período: Até o preenchimento das vagas - 45

Matrículas: Central de Atendimento Regional

Sesc Fortaleza - R. Gen. Clarindo de Queiroz, 1740

Sesc Centro - Rua 24 de Maio, 692

Horário: Segunda a sexta, das 8 às 21 horas, e sábado, das 8 às 14 horas, com exceção dos feriados

Mais informações: (85) 3270 5400 / (85) 9412-0118 (Whatsapp)



