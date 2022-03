Próxima semana: tendência é que máscara não seja mais exigida em ambientes abertos no Ceará

Próximo decreto do Governo já deve autorizar a decisão

"Há uma tendência de retirar a máscara para ambientes abertos no próximo decreto", afirmou o governador Camilo Santana (PT) em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 16. Segundo o gestor, a cada 15 dias estão ocorrendo reuniões para discutir os decretos a serem lançados e, possivelmente, a flexibilização do uso de máscaras em espaços abertos seria o principal tópico do documento que será publicado nesta sexta-feira, 18.

A decisão já estava sendo discutida desde a última reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, realizada na última sexta-feira, 11. O secretário da Saúde do Estado, Marcos Gadelha, defendeu durante entrevista coletiva nessa segunda-feira, 14, cautela na decisão para que os protocolos específicos sejam eficazes para diferentes ambientes.

Conforme do Governador, a discussão desses protocolos deverá ser finalizada na próxima reunião do Comitê.

