Resgate de moradores: forças de segurança atuam em Carnaubal, Cedro e Várzea Alegre

No total, já foram resgatadas 11 pessoas com vida, além de 12 animais, sendo cinco cobras jiboia, três cassacos, duas iguanas, um jumento e um boi

Forças de Segurança trabalham de forma contínua no resgate dos moradores ilhados em Carnaubal, Cedro e Várzea Alegre após as fortes chuvas ocorridas nesse fim de semana, nas regiões Norte e Centro Sul do Ceará. Ao todo, já foram resgatadas 11 pessoas com vida, além de 12 animais, sendo cinco cobras jiboia, três cassacos, duas iguanas, um jumento e um boi. As três cidades foram as mais atingidas após pequenas barragens se romperem e atingirem a zona rural.

Em Várzea Alegre, no Cariri, os alagamentos foram ocasionados pela sangria do maior açude do sítio Caraíbas, ocorrida durante a madrugada de sábado, 12. As barragens localizadas no entorno do reservatório também receberam um grande volume de água e tiveram as barreiras de contenção rompidas pela força da correnteza.

Na região de Cedro, 12 localidades foram afetadas após a barragem do açude Ubaldinho romper. Trinta famílias foram atingidas. As ações têm contato com o auxílio de equipes da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), também tem auxiliado nos resgates





Para que as ações ocorram de maneira efetiva, uma comissão foi criada para sanar os danos nas regiões afetadas. Atualmente, o nível de água de Carnaubal baixou nas últimas horas. A 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCia/3ºBBM) de Sobral e a Defesa Civil Estadual também estão atuando com o apoio de guarnições, além da elaboração de relatórios.

Em Várzea Alegre, as equipes do CBMCE e da Ciopaer/SSPDS iniciaram as ações no sábado, 12, com as vítimas que estavam ilhadas na zona rural de Caraíbas. A Defesa Civil do município também disponibilizou equipes e maquinários atuando na força-tarefa para retirar moradores que tiveram suas casas atingidas pela correnteza.

Ao todo, 54 famílias de Várzea Alegre foram atingidas com as chuvas da região. Dessas, foram resgatadas 11 pessoas com vida, todas conduzidas para casa de parentes. Os trabalhos nas áreas atingidas continuam com apoio da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCia/4ºBBM), com sede em Iguatu, e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado.

A Ciopaer também enviou a aeronave Fênix 07 da Base de Juazeiro do Norte para realizar resgates aéreos em pontos mais isolados e de difícil acesso em Várzea Alegre. Além disso, Defesa Civil do Estado disponibilizou material humanitário: 9.705 sacos de ráfia, 928 redes, 280 colchonetes e outros materiais de apoio para as famílias vítimas das fortes chuvas.

Vistorias

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) realizou vistorias com a Defesa Civil do Estado nesta segunda-feira, 14, para recomendar possíveis ações emergenciais. Os açudes Caraíbas, Barragem do Valdeni, Várzea de Dentro e Alcides foram avaliados pela companhia.

