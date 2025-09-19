Incêndio chama atenção por fumaça parecer vir do solo em Sobral

Incêndio chama atenção por fumaça parecer vir do solo em SobralAs chamas iniciaram na quarta-feira, 17, e prosseguiram até a quinta-feira, 18, quando foram debeladas pelos bombeiros
Um incêndio, iniciado na quarta-feira, 17, chamou a atenção de moradores do bairro Tamarindo, na região de Sobral, a 233,78 km de Fortaleza, devido ao fumaceiro de grandes proporções.
Em um primeiro momento, as chamas foram controladas. Nessa quinta-feira, 18, a ignição retornou e desta vez em maiores proporções.
Incêndio se concentrava e uma ‘ilha’ formada dentro do rio
As chamas se concentravam em uma ‘ilha’ formada dentro do rio, onde havia diversos focos ativos e com uma intensa concentração de fumaça. A impressão é que o grande fumaceiro vinha de dentro do solo, como se fosse uma espécie de vulcão.
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), informou que a ocorrência foi atendida pela guarnição de socorro da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCIA/3ºBBM).
A equipe foi acionada às 09h13min da quinta-feira, 18, e deu continuidade ao enfrentamento de focos que já vinham sendo combatidos desde a noite anterior.
“As ações de combate foram realizadas a partir da ponte, com ataque direto às chamas e a abertura de aceiros utilizando água. Foram empregados aproximadamente 14 mil litros durante a operação”, informou o CBMCE.
As labaredas foram controladas às 12h34min do mesmo dia, com encerramento da ocorrência registrado às 13h02min no quartel dos bombeiros.
A corporação ainda explicou que, pela presença da margem do rio, há presença de matéria orgânica acumulada. “Sempre alguém põe fogo, isso não acontece espontaneamente. Não tem fogo espontâneo em vegetação aqui. Todo fogo em vegetação é de origem humana", afirma o CBMCE.
Devido ao acúmulo de material orgânico também na região do subsolo, a impressão que se tem é que o fogo está saindo por baixo.
O CBMCE reforçou a importância de acionar imediatamente a corporação, através do número 193, em casos de incêndio ou situações de risco.
