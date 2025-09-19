Incêndio chama atenção por fumaça parecer vir do solo em Sobral

As chamas se concentravam em uma ‘ilha’ formada dentro do rio, onde havia diversos focos ativos e com uma intensa concentração de fumaça / Crédito: Divulgação/CBMCE

Um incêndio, iniciado na quarta-feira, 17, chamou a atenção de moradores do bairro Tamarindo, na região de Sobral, a 233,78 km de Fortaleza, devido ao fumaceiro de grandes proporções. Em um primeiro momento, as chamas foram controladas. Nessa quinta-feira, 18, a ignição retornou e desta vez em maiores proporções.

As chamas se concentravam em uma 'ilha' formada dentro do rio, onde havia diversos focos ativos e com uma intensa concentração de fumaça. A impressão é que o grande fumaceiro vinha de dentro do solo, como se fosse uma espécie de vulcão. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), informou que a ocorrência foi atendida pela guarnição de socorro da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCIA/3ºBBM).

A equipe foi acionada às 09h13min da quinta-feira, 18, e deu continuidade ao enfrentamento de focos que já vinham sendo combatidos desde a noite anterior. “As ações de combate foram realizadas a partir da ponte, com ataque direto às chamas e a abertura de aceiros utilizando água. Foram empregados aproximadamente 14 mil litros durante a operação”, informou o CBMCE. As labaredas foram controladas às 12h34min do mesmo dia, com encerramento da ocorrência registrado às 13h02min no quartel dos bombeiros.