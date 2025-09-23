Polícia prende 3ª suspeita de envolvimento na morte de vigilante em Sobral

A mulher, de 18 anos, foi presa nesta segunda-feira, 22, em ofensiva da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) / Crédito: Reprodução/SSPDS

Terceira suspeita de participação na morte de um vigilante em Sobral, em 1º de setembro, foi presa nessa segunda-feira, 22. Uma mulher de 18 anos foi presa nesta segunda-feira, 22, em ofensiva realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no município de Sobral, a 233,78 km de Fortaleza. A suspeita tinha um mandado de prisão preventiva relativo ao homicídio contra um vigilante no dia 1º de setembro de 2025.

A ação culminou na prisão de mais dois homens, não relacionados ao crime. Na ocasião, os policiais civis apreenderam uma quantidade de maconha, cocaína e crack, além de celulares, balança de precisão e outros objetos. O imóvel onde as prisões aconteceram, no bairro Vila União, foi localizado após investigações da PC-CE. A mulher possuía também um histórico de quatro atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, e um por furto. Com a prisão relacionada ao caso do vigilante de 21 anos, morto por disparo de arma de fogo, já são apontadas três capturas. Duas com relação direta ao homicídio, enquanto uma mulher é investigada por abrigar um suspeito de participação. Vigilante teria sido morto no lugar do tio que estava de férias em laboratório em Sobral | LEIA MAIS