Polícia prende 3ª suspeita de envolvimento na morte de vigilante em Sobral

Polícia prende 3ª suspeita de envolvimento na morte de vigilante em SobralOutras duas pessoas foram presas nesta segunda-feira, 22, em flagrante com drogas. Os policiais civis apreenderam celulares e outros objetos
Terceira suspeita de participação na morte de um vigilante em Sobral, em 1º de setembro, foi presa nessa segunda-feira, 22. Uma mulher de 18 anos foi presa nesta segunda-feira, 22, em ofensiva realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no município de Sobral, a 233,78 km de Fortaleza.
A suspeita tinha um mandado de prisão preventiva relativo ao homicídio contra um vigilante no dia 1º de setembro de 2025.
A ação culminou na prisão de mais dois homens, não relacionados ao crime. Na ocasião, os policiais civis apreenderam uma quantidade de maconha, cocaína e crack, além de celulares, balança de precisão e outros objetos.
O imóvel onde as prisões aconteceram, no bairro Vila União, foi localizado após investigações da PC-CE. A mulher possuía também um histórico de quatro atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, e um por furto.
Com a prisão relacionada ao caso do vigilante de 21 anos, morto por disparo de arma de fogo, já são apontadas três capturas. Duas com relação direta ao homicídio, enquanto uma mulher é investigada por abrigar um suspeito de participação.
Vigilante teria sido morto no lugar do tio que estava de férias em laboratório em Sobral | LEIA MAIS
PC-CE prendeu mais três pessoas no imóvel em Sobral
Um dos homens, que também foi encontrado no imóvel, tem 18 anos, e possuía um mandado de busca e apreensão ligado a ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso.
O histórico do terceiro capturado, de 20 anos, indicava dois atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, além de organização criminosa; dois procedimentos por atos infracionais análogos a roubos; duas ocorrências de atos infracionais análogos a tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.
Além dos mandados de prisão contra o trio, a Polícia Civil autuou os envolvidos por organização criminosa e tráfico de drogas.
"Rainha da Cavalgada": laudo descarta violência sexual contra jovem encontrada morta em Pedra Branca | SAIBA MAIS