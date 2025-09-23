Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia prende 3ª suspeita de envolvimento na morte de vigilante em Sobral

Outras duas pessoas foram presas nesta segunda-feira, 22, em flagrante com drogas. Os policiais civis apreenderam celulares e outros objetos
Terceira suspeita de participação na morte de um vigilante em Sobral, em 1º de setembro, foi presa nessa segunda-feira, 22. Uma mulher de 18 anos foi presa nesta segunda-feira, 22, em ofensiva realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no município de Sobral, a 233,78 km de Fortaleza.

A suspeita tinha um mandado de prisão preventiva relativo ao homicídio contra um vigilante no dia 1º de setembro de 2025.

A ação culminou na prisão de mais dois homens, não relacionados ao crime. Na ocasião, os policiais civis apreenderam uma quantidade de maconha, cocaína e crack, além de celulares, balança de precisão e outros objetos.

O imóvel onde as prisões aconteceram, no bairro Vila União, foi localizado após investigações da PC-CE. A mulher possuía também um histórico de quatro atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, e um por furto.

Com a prisão relacionada ao caso do vigilante de 21 anos, morto por disparo de arma de fogo, já são apontadas três capturas. Duas com relação direta ao homicídio, enquanto uma mulher é investigada por abrigar um suspeito de participação.

PC-CE prendeu mais três pessoas no imóvel em Sobral

Um dos homens, que também foi encontrado no imóvel, tem 18 anos, e possuía um mandado de busca e apreensão ligado a ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso.

O histórico do terceiro capturado, de 20 anos, indicava dois atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, além de organização criminosa; dois procedimentos por atos infracionais análogos a roubos; duas ocorrências de atos infracionais análogos a tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.

Além dos mandados de prisão contra o trio, a Polícia Civil autuou os envolvidos por organização criminosa e tráfico de drogas.

