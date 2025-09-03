Mulher acusada de dar abrigo a suspeita de envolvimento na morte de vigilante em Sobral é presa

Mulher acusada de dar abrigo a suspeita de envolvimento na morte de vigilante em Sobral é presaEla foi localizada em uma residência, onde foram encontradas as roupas utilizadas por pela suspeita no crime, além do celular da vítima. A suspeita continua foragida
Uma mulher suspeita de dar abrigo à uma suspeita de envolvimento na morte de um vigilante dentro de um laboratório clínico em Sobral, no Norte do Ceará, foi presa, nessa terça-feira, 2.
Ela estava dentro de uma casa que estaria sendo usada pela suspeita envolvida no homicídio da vítima. Um homem acusado de ser o executor dos disparos que matou o vigilante foi preso na segunda-feira, 1º, horas após a ação criminosa.
Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), ao chegar no local, os policiais localizaram a roupa que teria sido utilizada no crime e o celular do vigilante. A acusada não foi localizada no local. No entanto, uma mulher, investigada por conceder o abrigo à suspeita do homicídio, foi detida.
O vigilante foi morto a tiros, nessa segunda-feira, 1º, durante o seu primeiro dia de trabalho no estabelecimento comercial após um casal invadir o local e anunciar um assalto.
O POVO apurou, no entanto, que os suspeitos tinham como o alvo principal do crime o tio da vítima, que estava de férias. O vigilante assassinado estava substituindo o seu parente.
Conforme a Polícia Militar, a mulher, de 31 anos, que deu abrigo ao suspeito do crime foi encaminhada para a Delegacia 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade da PC-CE.
Na unidade, ela foi autuada em flagrante pelos crimes de de favorecimento pessoal, receptação e integrar grupo criminoso. O caso segue em investigação visando localizar uma segunda suspeita de participação no crime.
Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
1ª Delegacia de Sobral: (88) 3677 4711
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br