Mulher acusada de dar abrigo a suspeita de envolvimento na morte de vigilante em Sobral é presa

Imagem de apoio ilustrativo. A mulher foi conduzida a Delegacia Regional de Sobral / Crédito: Tiago Stille/Governo do Ceará

Uma mulher suspeita de dar abrigo à uma suspeita de envolvimento na morte de um vigilante dentro de um laboratório clínico em Sobral, no Norte do Ceará, foi presa, nessa terça-feira, 2. Ela estava dentro de uma casa que estaria sendo usada pela suspeita envolvida no homicídio da vítima. Um homem acusado de ser o executor dos disparos que matou o vigilante foi preso na segunda-feira, 1º, horas após a ação criminosa.

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), ao chegar no local, os policiais localizaram a roupa que teria sido utilizada no crime e o celular do vigilante. A acusada não foi localizada no local. No entanto, uma mulher, investigada por conceder o abrigo à suspeita do homicídio, foi detida. O vigilante foi morto a tiros, nessa segunda-feira, 1º, durante o seu primeiro dia de trabalho no estabelecimento comercial após um casal invadir o local e anunciar um assalto. O POVO apurou, no entanto, que os suspeitos tinham como o alvo principal do crime o tio da vítima, que estava de férias. O vigilante assassinado estava substituindo o seu parente.

Conforme a Polícia Militar, a mulher, de 31 anos, que deu abrigo ao suspeito do crime foi encaminhada para a Delegacia 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade da PC-CE. Na unidade, ela foi autuada em flagrante pelos crimes de de favorecimento pessoal, receptação e integrar grupo criminoso. O caso segue em investigação visando localizar uma segunda suspeita de participação no crime.