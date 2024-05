Lazer e união marcam 6ª corrida de carrinho de mão de Maranguape

Evento, realizado desde 2017, reúne populares em torno de competição inusitada. Para organizadores, a corrida reflete a personalidade do povo cearense

O surgimento da corrida foi em meio a "brincadeira, para distrair", como diz Humberto Nepomuceno , conhecido como Junior e Pompom no bairro e irmão de Márcio. " Queríamos dar alegria ao povo. Deu certo, o povo pediu. De repente, virou uma tradição. Está sendo espetacular", narra.

"Queríamos dar alegria para o povo", diz o motorista Humberto Nepomuceno, co-idealizador do evento Crédito: Daniel Freitas/Especial para O POVO

Márcio Roberto, co-idealizador do evento e aniversariante neste domingo, 5 Crédito: Daniel Freitas/Especial para O POVO

Pompom explana que a ideia da competição reflete a personalidade do cearense: "É a personalidade do Chico Anysio , que era daqui, de um bairro vizinho. Tudo o que a gente faz dá alegria , que contagia".

O grande vencedor deste ano, que levou o troféu de ouro pelo segundo ano seguido, foi Robson Sousa , 25: "É uma sensação única, um prazer imenso estar participando de novo. E coroado mais uma vez pelo título. Quero agradecer a quem está movimentando a cidade com esse evento".

Cada carrinho é usado por dois participantes, selecionados por sorteio e inscritos previamente. Conforme as rodadas, as duplas vão mudando e o torneio alcança etapas diferentes, até chegar na final . Os quatro melhores jogadores ganham R$ 500, R$ 300, R$ 200 e R$ 100, explica Márcio.

"O mais interessante é que ninguém paga nada", comenta ele. "Tudo é de graça, doado por mim e pelos patrocinadores". Além das barracas de venda, montada por cidadãos, o evento conta com estrutura significativa, incluindo carros de som e palco, além do necessário par de carros de mão .

"E ainda serve para juntar os moradores, para colocarem seus negócios na calçada, fazer um investimento para renda extra. Movimenta o bairro . Todo mundo espera desde o começo do ano", acrescenta.

A corrida é realizada na rua Pedro Silva, no bairro Outra Banda . Cones de trânsito bloqueiam o tráfego rodoviário para dar espaço aos carrinhos de mão . É possível dizer que já se tornou tradição na região, na opinião do autônomo Wesley Lima , 30: "Você não vê em qualquer lugar".

O autônomo Wesley Lima pontua que vê a "a garra e a força" do cearense na corrida Crédito: Daniel Freitas/Especial para O POVO

Wesley pontua que vê "a garra e a força" do cearense na corrida. "Principalmente nos atletas. É um esporte, tem que ser atleta para carregar outra pessoa em um carrinho de mão. Se na sua cidade não tem ainda, venha para Maranguape. Além de interessante, é engraçado. Você vai ver".

Segundo o co-idealizador do torneio Márcio Roberto, também conhecido como Gatinha, "todo mundo gosta de um evento, as pessoas gostaram da ideia [da corrida], de uma brincadeira no bairro". Ele salienta que o cearense é "humoroso e inventivo, por isso está dando certo [o evento]".

"O bom disso aqui é trazer a união entre os maranguapenses, de sair de dentro de casa e vir participar. Isso aqui é uma coisa ótima, a gente está trabalhando, ajudando. Estamos dando emprego para dezenas de moradores, com suas barraquinhas", comenta o suplente de vereador.

Registros da sexta corrida de carrinho de mão de Maranguape, realizada neste domingo, 5 de maio Crédito: Daniel Freitas/Especial para O POVO

Para Paulo Henrique, 17, a melhor parte da corrida é "ver os caras caindo". Isso o levou, pelo segunda ano consecutivo, a ser um dos "passageiros", que ficam dentro do carrinho durante o trajeto. "Eu venho por conta da diversão, assim como o pessoal. Lota a rua toda, é muito bom", detalha ele.



A costureira Milene Santos, 33, participa do evento vendendo salgados e bebidas na calçada de casa desde a primeira edição. Ela considera a corrida "inovadora" e argumenta que "não deu tanta gente e repercussão no primeiro ano como deu do ano passado para cá. Cada vez, melhora mais".

Na visão dela, a diversão une os moradores e as moradoras. "Sempre deveria ter eventos assim no bairro", argumenta a maranguapense.

Parte do público estreante deste ano, o maranguapense Cleiton Sousa diz que a corrida é "babado" Crédito: Daniel Freitas/Especial para O POVO
A costureira Milene Santos participa do evento vendendo salgados e bebidas desde a primeira edição Crédito: Daniel Freitas/Especial para O POVO

Cleiton Sousa, 24, que diz trabalhar com "Internet", sublinha que a corrida é "babado". Ele faz parte do público estreante deste ano. "Antes eu só via pelas redes sociais. É muito bacana, é um domingo diferente", afirma.

"Permite que as pessoas daqui vendam, criem um comércio local", aponta o maranguapense. "O povo cearense é muito criativo. De onde já se viu uma corrida de carro de mão? Só aqui mesmo em Maranguape".