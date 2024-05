Sítio Antas, em Aurora, é reconhecido como comunidade quilombola

A Fundação Cultural Palmares reconheceu o Sítio Antas, em Aurora, no Ceará, como comunidade quilombola. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 2, e com ela, a população que lá reside poderá desfrutar de políticas públicas destinadas aos descendentes de pessoas que resistiram ao regime escravocrata no Brasil.

"Sou fruto de políticas públicas que deram certo", diz 1ª ouvidora quilombola da Defensoria Pública; LEIA



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O reconhecimento é concedido para “os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”.