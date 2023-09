Desfile cívico de Maranguape reforça cultura de paz e traz diversidade

MARANGUAPE, CEARÁ, BRASIL, 07.09.2023: Desfile de sete de setembro na Major. Crédito: FÁBIO LIMA

Milhares de pessoas lotaram o Centro de Maranguape para o tradicional desfile cívico de 7 de Setembro que ocorreu nesta quinta-feira no município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Evento reforçou a cultura de paz e trouxe cor e diversidade para a rua mais famosa da cidade, a Major Agostinho. Representantes das escolas da cidade celebraram a independência do Brasil levando a descontração como palavra de ordem. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O desfile teve inicio ainda nas primeiras horas da tarde e ganhou um público ansioso, que antes mesmo da abertura já "marcava" seu espaço com cadeiras ou bancos. No caso da vendedora Socorro Cunha, de 58 anos, foi válido levar até uma almofada para garantir o conforto durante as apresentações.

Em Fortaleza, Elmano anda em carro aberto e vê desfile com Evandro antes de transmitir cargo Entre risos, a comerciante e moradora do município dizia já esperar encontrar uma multidão de pessoas no local, visto a popularidade do evento. Como perder a celebração estava fora de cogitação para ela, que sempre acompanha a cerimônia, o jeito foi levar o acessório e acomodá-lo em uma calçada bem posicionada. Quem também veio preparada para assistir o desfile com conforto foi Terezinha Fernandes, de 65 anos. Na companhia de familiares, a aposentada trouxe um banco de casa e instalou ele logo no início da via, para não perder detalhe algum das apresentações que iriam acontecer. Mantendo os olhos atentos ao que acontecia a sua frente, ela batia palmas, fazia comentários com pessoas próximas e se mostrava satisfeita no "camarote" que montou. "Eu gosto bastante (do desfile cívico) (...) A cada escola que se apresenta vai melhorando", aponta a espectadora. MARANGUAPE, CEARÁ, BRASIL, 07.09.2023: Teresinha Fernandes, 65. Desfile de sete de setembro na Major. Crédito: FÁBIO LIMA Mesmo quem não mora no município adotou a estratégia de levar o próprio assento para garantir conforto. Pauliana Cavalcante, por exemplo, mora em Fortaleza e trouxe uma cadeira dobrável. "Acho muito legal, muito divertido", diz a estudante, que veio assistir a sobrinha desfilar.

Quem não conseguiu trazer cadeiras ou acessórios parecidos permaneceu em pé, mas a vontade de assistir as apresentações era tanta que isso não pareceu fazer diferença. Diversas pessoas, incluindo crianças, se espremiam atrás de grades ou cordas para ver o desfile. Na disputa por lugar, os comércios instalados no local viraram espécies de camarotes, com vista privilegiada para a rua. Desfile trouxe diversidade e descontração para a via Neste ano, o evento trouxe como tema o estabelecimento da cultura de paz e o combate aos vários tipos de preconceito, como o racial e o de gênero, reforçando a importância da educação para alcançar esses objetivos. "Isso (o desfile) é um resgate da tradição aqui de Maranguape", diz João Kerensky, que atuou na organização do desfile pela Secretária Municipal de Educação da Cidade. Envolvidas com a temática, as escolas trouxeram frases de líderes educacionais brasileiros, como Paulo Freire, e de pacifistas mundiais, como Nelson Mandela. Além disso, quem se apresentou na cerimônia representou um Brasil diverso, alegre e colorido, trazendo a magia da infância lúdica.

Em meio a dezenas de fardas escolares, por exemplo, era possível ver crianças vestidas de fantasias como princesas, bailarinas ou super-heróis. Uma Emília negra passava acenando para crianças da mesma cor de pele, que assistiam na plateia uma representação delas mesmo, como talvez nunca veriam na televisão. MARANGUAPE, CEARÁ, BRASIL, 07.09.2023: Desfile de sete de setembro na Major. Crédito: FÁBIO LIMA Endossando o tema, grupos de danças formados por homens e mulheres abusavam do colorido e do movimento, sem estabelecer papeis de gênero. Estudantes com deficiência também fizeram parte do desfile, reforçando o compromisso das escolas com a inclusão.