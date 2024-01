Filho de Chico Anysio pede ajuda para conseguir emprego fora da TV

Em uma sequência de stories publicada no perfil do próprio ator e comediante , ele pede ajuda aos seguidores para conseguir uma vaga de emprego como mestre de cerimônias, mediação de debates e eventos.

Filho de Chico Anysio, Nizo Neto, revelou no último domingo, 28, o desejo de deixar a carreira artística para ingressar no mercado de trabalho regular .

“Mas como estou nessa há quase cinco anos e ainda não consegui furar essa bolha, eu pensei ‘Tenho quase 150 mil seguidores aqui’, se você trabalhar ou conhecer alguém que trabalha no marketing de alguma empresa ou que organiza eventos, encaminha esse vídeo, manda um e-mail, direct ou um sinal de fumaça que seja”, fala Nizo nos vídeos, que posteriormente foram compilados e publicados no Instagram.

“Não sei se esse mercado é muito fechado, mas a coisa não anda. E olha que sou bom nisso, modéstia parte sou bom profissional, um cara pontual e tranquilo de trabalhar”, continua o comediante.

Último trabalho na televisão aberta foi em 2020

A última aparição de destaque de Nizo Neto na televisão aberta foi no extinto programa de humor "Zorra" (2015-2020), onde compôs o elenco até 2017. Em 2019, fez uma participação especial no remake de “A Escolinha do Professor Raimundo”.

No ano anterior, Neto participou do Power Couple Brasil e do Dancing Brasil, realitys da TV Record. Recentemente, esteve em séries como “Sintonia”, da Netflix, “Rota 66” e “Arcanjo Renegado” do Globo Play, e “O Rei da TV”, do Star +.

Início da carreira

O comediante começou a carreira na televisão em 1971, se formando em Teatro pela companhia do Tablado. Ganhou fama por interpretar “Seu Ptolomeu” na versão original de “A Escolinha do Professor Raimundo", no início dos anos 1990.

Também atuou em novelas como “A próxima vítima” (1995), “O Cravo e a Rosa” (2000) e “Malhação” (1999).