Espécie de pássaro é registrada pela primeira vez na Caatinga

Foi registrado na Caatinga, na região do Planalto da Ibiapaba, na divisa entre os Estados do Ceará e do Piauí, uma espécie de pássaro ainda não observada no bioma. O pássaro limpa-folha-do-buriti foi avistado por quatro observadores que têm parceria com a Associação Caatinga. A espécie é natural do Floresta Amazônica mas ainda não havia sido vista na Floresta da Caatinga.

Os responsáveis pelo achado foram os observadores André Adeodato, Jéssica Carvalho, Liduina Gomes e Manoel Augusto, e a descoberta tem sido muito importante para ações de conservação em áreas pouco protegidas do bioma. Principalmente, por jogar luz sobre a importância de preservação da Caatinga, segundo nota divulgada pela Associação Caatinga.

O nome científico da espécie é Berlepschia rikeri e, até o momento, a espécie é a única representante do seu gênero. Com tamanho médio de 18 a 22 centímetros de comprimento, o pássaro tem a cabeça, o pescoço e partes inferiores estriadas de negro e branco. As costas e a cauda do animal tem cores castanhas viva.