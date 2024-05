Entenda por que 1º de maio é o Dia do Trabalhador

No Brasil, o dia 1° de maio começou a ganhar relevância em 1891, quando militantes socialistas organizaram as primeiras manifestações trabalhistas no país

O primeiro dia do mês de maio é dedicado ao Dia do Trabalho, feriado que celebra a importância do trabalhador para a construção da sociedade. Além do Brasil, outros países celebram o dia, como os Estados Unidos, Portugal, Rússia, França, Austrália, Espanha e Argentina.

No Brasil, o dia 1° de maio começou a ganhar relevância em 1891, quando militantes socialistas organizaram as primeiras manifestações trabalhistas no país. As reivindicações, além de melhores condições trabalhistas, eram também contra a república recém instaurada no Brasil.