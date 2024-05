Imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima visita o Ceará; veja programação

A iniciativa faz parte da 1º Jornada Mariana do Nordeste (JMN). O evento busca fortalecer a devoção dos fiéis com a Santa

O evento de acolhida da imagem será realizado no Ginásio Paulo Sarasate, no dia 4 de maio, a partir das 14 horas. O evento contará com momentos de louvor, oração, pregação e celebração eucarística. O arcebispo emérito de Teresina, dom Jacinto Brito, presidirá a missa com a presença de bispos e padres de dioceses de outros estados do Nordeste.

Fortaleza receberá a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima entre os dias 4 e 11 de maio. No momento, a imagem está em um santuário dedicado à santa, na cidade de Fátima, em Portugal. A iniciativa faz parte da 1º Jornada Mariana do Nordeste (JMN).

A acolhida terá ainda atrações como Babi Maria, Maurício Duran, Ana Clara e Ítalo Poeta com o grupo Exército de Deus, padre Gilvan Manoel, CM e dom Valdemir Santos.

No Ceará, a peregrinação também passará pelas dioceses do Crato, de Sobral e de Tianguá. O encerramento está previsto para o dia 13 de outubro, com a bênção da réplica da capelinha, construída em comunhão com o Santuário de Fátima, em Portugal, e o adeus de Fátima, em João Pessoa, na Paraíba.

Com o tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente”, a 1º Jornada Mariana do Nordeste busca fortalecer a devoção dos fiéis com a Nossa Senhora de Fátima. O evento é promovido pelo Movimento da Imaculada Conceição (Servitas) em parceria com a Arquidiocese de Fortaleza, Comunidade Um Novo Caminho, Comunidade Recado, Toca de Assis e Comunidade Casa da Paz.