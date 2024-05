Censo 2022: população quilombola e indígena no Ceará é mais jovem do que população total

Estudantes quilombolas e indígenas protestam por acesso à universidade pública Crédito: Alex Rodrigues/Agência Brasil

As populações quilombola e indígena são mais jovens do que a população total do Ceará. No Estado, 47,2% dos indígenas têm menos de 30 anos de idade e 49,05% da população quilombola se concentra no grupo abaixo de 29 anos de idade. Considerando toda a população do Ceará, 44,0% se concentra nessa faixa. Dados segue tendência nacional. "Sou fruto de políticas públicas que deram certo", diz 1ª ouvidora quilombola da Defensoria Pública; LEIA

As informações fazem parte da divulgação Censo Demográfico 2022: Quilombolas e Indígenas, por sexo e idade, segundo recortes territoriais específicos, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população quilombola está sendo retratada pela primeira vez nas estatísticas oficiais.

A população quilombola residente no Ceará é de 23.994 pessoas, correspondendo a 0,27% da população total do Estado. No caso dos indígenas, são 56.372 pessoas, o que equivale a 0,64% dos residentes. Quilombolas no Ceará: 49% da população tem até 29 anos No Estado, a cidade que concentra a maior quantidade de pessoas quilombolas é Caucaia, com 2.615

pessoas quilombolas. Município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) concentra 10,9% da população quilombola cearense. Em seguida, seguem Horizonte, também na RMF, com 2.290 pessoas (9,5%) e a cidade de Salitre, localizado no Sul do Estado, com 1.804 pessoas (7,5%). Levantamento destaca que o grupo etário com maior peso relativo é o de 15 a 29 anos de idade, com 25,34%, seguido do grupo de zero a 14 anos de idade, com 23,71%, e do grupo de 30 a 44 anos de idade com 21,99%.

Censo 2022 também revela que a população quilombola apresenta um perfil mais jovem quando reside dentro de Territórios Quilombolas oficialmente delimitados, do que quando está fora deles. João Luis Joventino do Nascimento, conhecido como João do Cumbe, quilombola do Cumbe, doutorando em História Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC), os dados "chegam em um momento importante para avançar com as pautas da população quilombola uma vez que a essa população era invisibilizada". "Só tem política pública se tiver pesquisa. Pena que está chegando atrasado, mas antes tarde do que nunca", avalia destacando a pauta da regularização e titulação dos territórios quilombolas. Segundo o pesquisador quilombola, "muitos municípios negam a nossa existência e desconhecem a legislação nacional e internacional da autodefinição: quem diz que eu sou, sou eu". "Na História do Brasil e do Ceará, para os nossos antepassados poderem sobreviver, em determinado período, eles tiveram que negar sua identidade para não serem mortos. Hoje, estamos em um processo diferente, para existir em nossos territórios, temos que reafirmar essa identidade quilombola", detalha João do Cumbe, que é defensor de direitos humanos, educador popular e ambientalista. Ceará é o novo estado do Brasil com maior número de pessoas indígenas Segundo o Censo 2022, o Ceará tem 56.372 pessoas indígenas - correspondendo a 0,64% da

população total levantada pelo Censo Demográfico 2022 -, sendo o quarto estado do Nordeste com

maior número, atrás da Bahia (229.443) e de Pernambuco (106.646) e do Maranhão (57.166). No

Brasil, o estado fica na nona posição com maior número de indígenas. Entre os municípios cearenses, Caucaia é o que possui mais pessoas indígenas (17.628 - concentrando quase da população indígena do Estado), em seguida estão Itarema (5.117 – 9,1%), Maracanaú (5.111 – 9,1%) e a capital Fortaleza (4.962 – 8,8%).