Ceará recebe investimento de R$ 26 milhões para a construção de 13 novas UBS

O Ministério da Saúde publicou a portaria destinando R$ 1,1 bilhão para a construção de novas 500 Unidades Básicas de Saúde (UBS), como parte do Novo PAC, para eixo da Saúde. Será investido para o Ceará o valor de R$ 26,1 milhões, que resultará na construção de 13 unidades de saúde no Estado.

O Ministério da Saúde tem como meta aprovar e habilitar todas as 1.800 propostas selecionadas pelo programa em todo o país até a última semana de maio. De acordo com o diretor do Fundo Nacional de Saúde, Dárcio Guedes Júnior, esse avanço reflete na melhoria do sistema de saúde do País.

“O Ministério da Saúde publicou uma portaria muito importante que autoriza a construção de 500 novas unidades básicas de saúde e a primeira portaria de formalização do novo PAC saúde, com isso a gente reforça o compromisso conjunto de priorizar o bem-estar e a saúde da nossa população”, disse o diretor.