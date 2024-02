Uber cria 'corrida protegida' para adolescentes; veja como funciona

Foto de apoio ilustrativo. Na uber, a conta do adolescente fica vinculada à conta do responsável. Entenda a função corrida protegida Crédito: Fausto Hernández/ Pexels

A empresa de transporte por aplicativo Uber lançou um novo formato de corrida para adolescentes. Os jovens podem solicitar corridas e os pais receberão um link para acompanhar a corrida em tempo real por uma notificação no celular. Saiba como funciona a “função adolescente” da Uber. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Função adolescente no Uber: como funciona Os familiares podem convidar os adolescentes para criar uma conta por meio do perfil familiar no aplicativo. Com a conta adolescente, jovens de 12 a 17 anos poderão solicitar viagens pelo aplicativo mesmo sendo menores de idade.

Os pais ou responsáveis receberão atualizações em tempo real e poderão acompanhar a viagem ao vivo. Também será possível ligar para o motorista, se for preciso. Além disso, os usuários menores de idade podem utilizar todos os recursos de segurança do aplicativo: o U-Código, que gera um código para confirmar a corrida com o motorista;

o U-Ajuda, que detecta se há mudança de rota, parada inesperada ou termina mais cedo; e

o U-Áudio, que grava o áudio de todas as viagens feitas pelo adolescente. Esses recursos não poderão ser desativados pelo jovem que estiver utilizando. Justiça condena Uber a assinar carteira de todos os motoristas; ENTENDA Função adolescente no Uber: onde está disponível

O formato já está disponível nas seguintes cidades brasileiras: Belo Horizonte (MG)

Campinas (SP)



Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)



Curitiba (PR)

Goiânia (GO)

Florianópolis (SC)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Santos (SP)

São José dos Campos (SP)

Sorocaba (SP)

Vitória (ES) Não há previsão para ser lançado em outras cidades no Brasil.

