CicloSesc: maior passeio ciclístico do Ceará bate recorde de participantes

Um total de 11 municípios cearenses foram palco, nesta quarta-feira, 1°, da primeira etapa do 27º CicloSesc — o maior passeio ciclístico do Estado. Conforme a organização do evento, cerca de 20 mil pessoas participaram do momento, número considerado um recorde.

Ação foi idealizada pelo Sesc Ceará, braço social do Sistema Fecomércio, e busca "proporcionar aos trabalhadores e suas famílias uma rica vivência pelas ruas de suas cidades".

Primeira etapa da edição aconteceu nas cidades: Fortaleza, Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu, Sobral, São Gonçalo do Amarante, Tabuleiro do Norte, Aracati, Crateús, Ibiapina e Quixeramobim.