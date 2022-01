Juazeiro do Norte: PM captura três pessoas e apreende 1,3 kg de maconha

No mesmo local, foram recolhidas pela polícia um revólver, duas balanças, 88 pedras de crack e dinheiro; suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) prendeu três pessoas nesse sábado, 1º, por tráfico de drogas. A ação aconteceu em Juazeiro do Norte, na região do Cariri.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os agentes receberam a informação de um imóvel no bairro Tiradentes, que estaria sendo usado como local de comércio de entorpecentes. Uma equipe da PMCE foi, então, ao local.

Na chegada, um dos suspeitos abriu a porta de arma em punho, e fugiu após perceber que se tratava de destacamento policial. Outras duas pessoas que estavam no local foram alertadas, e também tentaram escapar.

Os três suspeitos acabaram rendidos em imóveis vizinhos. Com eles, a patrulha apreendeu um revólver calibre .38 e celulares. Na casa, havia cerca de 1,3 kg de maconha e 88 pedras de crack, dinheiro e duas balanças.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

