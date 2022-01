Homem é preso com maconha e arma de fogo em frente a posto policial em Sobral

Material foi encontrado no interior do veículo que era dirigido pelo suspeito

Um homem de 25 anos foi preso em frente a um posto de fiscalização policial em Sobral, neste sábado, 1º, após ser flagrado com duas porções de maconha e uma pistola calibre .380. O fato ocorreu durante a madrugada, poucas horas após as comemorações do réveillon.



O suspeito foi abordado no entorno da base móvel de fiscalização do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), no Centro da cidade, enquanto dirigia um veículo. Segundo a Polícia Militar, o homem teria demonstrado intenso nervosismo com a interceptação dos agentes, o que motivou uma busca minuciosa no interior do carro.

A droga e a arma e o suspeito foram levados para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Sobral, onde foi instaurado procedimento criminal com base no Estatuto do Desarmamento e na Lei de Entorpecentes. O homem já respondia criminalmente por tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma, roubo e lesão corporal.



