Pirambu: adolescente disse ter atirado em "quem tinha mais jeito de pilantra"

O adolescente suspeito do ataque a tiros no Pirambu, na zona Oeste de Fortaleza, que feriu três pessoas e causou a morte de uma delas, relatou à Polícia em seu depoimento que o ataque no bairro era uma retaliação a um ataque que teria acontecido na comunidade dele, na Colônia, e que o critério para ser morto seria "quem tinha mais jeito de pilantra".

O caso foi registrado na tarde de sábado, 1º de janeiro, na rua Nossa Senhora das Graças. O adolescente foi apreendido no mesmo dia. As informações foram obtidas por uma fonte ligada à Polícia Militar.



A motocicleta usada na ação foi apreendida. O veículo havia sido roubado um dia antes e havia queixa do crime. O adolescente foi capturado no bairro Colônia. Ele era o garupeiro, apontado como o responsável pelos tiros. O piloto da moto ainda não foi preso. A Polícia também busca a arma usada na ação.

Entre os baleados estavam um cabo da Polícia Militar, um morador identificado como João Paulo e um terceiro de nome não informado. João Paulo morreu. Ainda havia uma quarta vítima, que estava na rua Nossa Senhora das Graças e conseguiu escapar dos tiros se escondendo atrás de um carro.

