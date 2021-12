Polícia apreende dois quilos de cocaína e crack em Juazeiro do Norte

Dois quilos de drogas dos tipos cocaína e crack foram apreendidos em Juazeiro do Norte, município localizado na região do Cariri, nesta terça-feira, 21. Apetrechos para o tráfico e um colete balístico também foram recolhidos por policiais civis do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD).

Os entorpecentes estavam armazenados em uma casa desabilitada, usada como ponto de apoio para o preparo e distribuição das drogas. A apreensão é fruto de cumprimento de ordem judicial expedida após diligências para identificar o funcionamento do tráfico no bairro João Cabral.

As investigações agora buscam identificar e prender os responsáveis pelo material ilícito. As drogas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, com instauração de inquérito policial.

A população pode contribuir com os trabalhos policiais, com sigilo e anonimato garantidos. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 99861 6987, que é o WhatsApp do NCTD, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

