Grupo armado invade comércio e realiza roubo de chocolates e outras mercadorias em Caucaia

Grupo de quatro criminosos invadiu um comércio localizado na avenida Contorno Sul, no Planalto Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, nessa terça-feira, 28, e roubou mercadorias. O caso foi registrado por volta das 21h30min.



Um dos assaltantes chegou ao local e abriu o portão com uma arma na outra mão. Em seguida, veio mais um individuo e, segundos depois, outros dois. Um deles saiu do comércio para buscar uma bolsa e eles foram colocando as mercadorias do comércio dentro de compartimentos e caixas.

Os criminosos roubaram as mercadorias do comércio em Caucaia (Foto: reprodução/vídeo )



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. Um deles roubou dezenas de caixa de chocolates. Eles foram embora correndo. Imagens uma rua próxima flagraram a correria dos indivíduos.

Na fuga, eles se depararam com uma viatura da Polícia e atiraram contra os policiais. Outras composições da Polícia Militar foram acionadas, mas o grupo conseguiu fugir.

Tags