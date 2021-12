Dupla é presa com maconha e cocaína após perseguição policial em Juazeiro do Norte

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira, 30, após uma perseguição policial em Juazeiro do Norte, região do Cariri. A dupla carregava maconha e cocaína no banco traseiro do veículo que foi utilizado na tentativa de fuga. Segundo investigações da Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) no município, os suspeitos seriam responsáveis por um ponto de comércio ilegal de entorpecentes no bairro Vila Fátima.



Eles foram denunciados por moradores da localidade, que procuraram a Delegacia de forma anônima. Com as informações, policiais do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) iniciaram diligências para descobrir o paradeiro da dupla, que não foi encontrada na residência que seria usada na venda de drogas.

Após algumas horas de buscas, os suspeitos foram vistos trafegando em um veículo de passeio no arredores do bairro. Ao notar a aproximação das equipes policiais, a dupla acelerou o carro e saiu em disparada tentando despistar os agentes. No meio do trajeto, eles se desfizeram de um saco que continha pequenas porções de drogas.



A perseguição durou cerca de cinco minutos e terminou com os homens sendo rendidos e flagrados com três quilos de cocaína e cerca de um quilo de maconha prontos para serem vendidos. Os suspeitos, o veículo e as drogas foram encaminhados para a DRPC de Juazeiro do Norte. Lá, os homens foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Segundo a Polícia, os dois já possuíam antecedentes pelo mesmo crime e por estelionato.



Com a ação desta quinta-feira, sobe para 800 quilos a quantidade de entorpecentes apreendidos pelo NCTD somente na Região do Cariri em 2021.



