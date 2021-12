Pai de menina morta em incêndio será convocado para prestar depoimento, diz SSPDS

O pai da menina morta durante um incêndio na casa em que morava em Iguatu, cidade do Centro Sul do Estado, será convocado para prestar depoimento. A informação é da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

A pasta ainda não informou a data em que o homem, de 34 anos, se apresentará para dar explicações sobre o ocorrido. A garota tinha oito anos de idade, era cadeirante e a mãe está sendo investigada como possível responsável pela morte da filha. A mulher foi capturada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e desde quinta-feira é mantida no presídio de Crato.

A mulher, de 27 anos, foi presa na noite de quarta-feira, 29, e autuada por abandono de incapaz. Conforme a apuração policial, a mulher é suspeita de deixar a filha sozinha dentro de casa. A menina se locomovia apenas com cadeira de roda. Em depoimento, a mãe afirmou que teria pedido ao pai da criança, seu ex-companheiro, para ir ao local ficar com a menina, enquanto estava fora. Porém, o homem não teria ido ao endereço.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | Média móvel de casos de Covid-19 dobrou em Fortaleza na última quinzena

+ Festas de Réveillon podem acontecer com chuvas em todo o Ceará

Após o primeiro registro do incêndio, os vizinhos escutaram os gritos de socorro da menina de dentro do imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que debelou as chamas. A criança já estaria morta quando o fogo foi contido. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi ao local para investigar as causas do incêndio.

*O nome dos familiares não será informado para preservar a identidade da vítima.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui