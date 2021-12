Mãe de criança que morreu em incêndio em Iguatu é encaminhada para presídio no Crato

Mãe de criança que morreu carbonizada na madrugada desta quin foi encaminhada para o presídio do Crato após ser presa em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 30, em Iguatu. A mulher deixou a filha sozinha em casa enquanto ia a um aniversário na noite da quarta-feira. Um incêndio no quarto em que a pequena, de 7 anos, estava. O fogo acabou vitimando a menina, cujo corpo carbonizado foi resgatado hoje.

De acordo com o delegado Ariel Alves, da delegacia regional de Iguatu, a mãe foi autuada por abandono de incapaz seguido de morte, o que pode agravar a pena, conforme o artigo 133 do Código Penal.

O delegado afirmou que a mãe teria combinado com o pai da criança, seu ex-marido, de ir à casa dela enquanto ela estava fora, mas o combinado não teria sido seguido. “Mas ela também não disse a hora que teria combinado e também saiu antes do pai ter chegado para ficar com a criança”, relata Ariel Alves. O homem será notificado para prestar declarações.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para apagar o incêndio do quarto da garota no início da madrugada, mas não foi possível salvar a vítima. A Polícia Civil investiga a causa do acidente. Segundo o delegado, um curto-circuito causado pelo ventilador do quarto da menina é um dos possíveis geradores do incêndio.

