Imóvel utilizado para o tráfico de drogas é interditado em Juazeiro do Norte

Um imóvel utilizado para o tráfico de drogas foi interditado na tarde dessa terça-feira, 21, em Juazeiro do Norte, a 562 km da Capital. No local, foram encontradas drogas e materiais utilizados para fracionar e armazenar os entorpecentes. Segundo o Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD), o imóvel não tinha indícios de moradores. Não ocorreram capturas durante a ação.



A investida ocorreu no bairro João Cabral. Em entrevista ao jornalista Farias Junior, da rádio CBN Cariri, o titular do NCTD, delegado Felipe Marinho, explicou que investigações no bairro vinham sendo feitas desde o dia 19 de dezembro, quando foi registrado um homicídio na localidade. Segundo o delegado, a provável motivação do crime teria sido acerto de contas, por conta de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

Após o crime, as investidas policiais no local foram intensificadas. Com isso, os agentes policiais localizaram um imóvel que seria utilizado para armazenamento e ponto de venda de drogas de um grupo criminoso. Com um mandado de busca e apreensão, os agentes de segurança puderam ter acesso a casa. O imóvel não apresentava indícios de moradores, por não portar mobília, além de nenhum indivíduo ter sido encontrado no local.

Em vistoria na residência, contudo, foram encontradas cerca dois tabletes de cocaína, pesando cerca de dois quilos, 181 gramas de crack, divididos em papelotes, prontos para a comercialização, além de um colete balístico, uma balança de precisão e vários apetrechos para a vendo dos ilícitos.

De acordo com o delegado Felipe Marinho, as apreensões indicam que o local era utilizado somente para fracionar a droga e, posteriormente, distribuir no bairro. O material foi levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Agora, a Polícia trabalha para identificar o proprietário do armazém de drogas. Segundo Felipe Marinho, após ter conhecimento da identidade do responsável pelo lugar, um mandado de prisão poderá ser solicitado para que, posteriormente, ele possa responder pelo crime.



