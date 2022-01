VÍDEO: Dois suspeitos são presos por receptação após perseguição no Mondubim

Carro foi roubado na quinta-feira, 30, em Maracanaú e estaria sendo utilizado para praticar assaltos no bairro, de acordo com SSPDS

Dois homens foram presos na sexta-feira, 31, após uma perseguição policial em uma avenida do bairro Mondubim, em Fortaleza. A dupla é suspeita de receptação por estar em um carro com queixa de roubo. Os dois tentaram fugir a pé, mas foram pegos pela Polícia.

O carro foi identificado pelo sistema de videomonitoramento. O veículo de modelo GM Corsa foi roubado na quinta-feira, 30, em Maracanaú, de acordo com registro feito em Boletim de Ocorrência (BO).

O automóvel estava sendo utilizado para praticar roubos pelo Mondubim, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Quando policiais do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram acionados, a perseguição foi iniciada no bairro.

Junto com o carro, um revólver calibre .32 com numeração apagada, três munições do mesmo calibre e cinco celulares foram apreendidos com os homens. Os dois foram levados para o 32º Distrito Policial, sendo autuados por receptação e porte de arma de fogo de uso restrito.



