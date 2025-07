Quatro homens são mortos em chacina após picharem nome de facção rival durante ataque em Itapajé

Corpos foram encontrados com marcas de tiros na região da cabeça e outras partes do corpo e estavam estirados em uma rua do bairro Esmerino Gomes, área de domínio do Comando Vermelho

Durante a ocorrência, os policiais notaram pichações recentes nas paredes próximas ao local do crime com a sigla “PCC”. Os corpos foram localizados com marcas de tiros na região da cabeça e outras partes do corpo. Eles estavam estirados na rua Romão Ferreira Lima, no bairro Esmerino Gomes. As vítimas usavam calças, blusas de manga longa e balaclavas para esconder o rosto.

Quatro homens foram mortos em uma chacina na madrugada desta quinta-feira, 31, no município de Itapajé , a 130,31 quilômetros de Fortaleza. As vítimas teriam sido mortas após picharem o nome da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em uma área de domínio da facção rival Comando Vermelho (CV) . As informações foram apuradas pelo O POVO com fontes policiais.

O local do crime foi isolado e equipes da Perícia Forense (Pefoce) atuaram e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações do crime. Imagens feitas por populares mostraram que ao amanhecer, por volta das 6 horas, os corpos das vítimas ainda estavam no local do crime e que os agentes da Pefoce ainda estavam em atuação.

A ocorrência contou com apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da Delegacia de Itapajé, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte).

Ainda segundo a pasta, “policiais militares lotados no 11º Batalhão, do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e da Força Tática (FT)” atuaram reforçando o policiamento na cidade. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi preso.

