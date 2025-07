Criança e adolescente morrem afogados em açude de Acopiara; pai de vítima é preso

Caso aconteceu no domingo, 27, no distrito de Santo Antônio, após a canoa em que o suspeito preso, que apresentou sinais de embriaguez, virou junto com as vítimas

Uma criança e um adolescente morreram após se afogarem em um açude localizado no distrito de Santo Antônio, no município de Acopiara, no Centro-Sul do Estado, no domingo, 27. As vítimas, de 10 e 16 anos, desapareceram no local após a canoa do pai de uma delas, que estaria alcoolizado, virar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e localizou o corpo da criança ainda na noite do domingo. As buscas foram encerradas no local após as más condições de visibilidade, sendo retomadas no dia seguinte.