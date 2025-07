Quatro pessoas são mortas a tiros em chacina em Itapajé

Corpos das vítimas foram encontrados no bairro Esmerino Gomes na madrugada desta quinta-feira, 31. Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime

No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime. Ainda não há informações sobre a identificação oficial das vítimas.

Quatro pessoas foram mortas a tiros na madrugada desta quinta-feira, 31, no município de Itapajé , a 130,31 quilômetros de Fortaleza. As vítimas eram homens e os corpos foram localizados na rua Romão Ferreira Lima, no bairro Esmerino Gomes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia Mais | Tomada de território por facção motivou tentativa de chacina que deixou três mortos no Jangurussu



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da Delegacia de Itapajé, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte.

Para auxiliar na localização dos suspeitos do crime, a pasta afirmou que “policiais militares lotados no 11º Batalhão, do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) , do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e da Força Tática (FT) atuam na cidade reforçando o policiamento”.