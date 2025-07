Chacina em Itapajé: vítimas teriam sido mortas após picharem nome de facção rival

Imagem meramente ilustrativa. Quatro homens foram mortos na madrugada desta quinta-feira, 31, em Itapajé / Crédito: Divulgação/PMCE

Os quatro homens vítimas de uma chacina registrada na madrugada desta quinta-feira, 31, em Itapajé, a 130 quilômetros de Fortaleza, teriam sido mortos após pichar o nome da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em uma área de domínio da facção rival Comando Vermelho (CV). As informações foram apuradas pelo O POVO com fontes policiais.

Os corpos das vítimas foram encontrados com marcas de tiros na rua Romão Ferreira Lima, no bairro Esmerino Gomes. Os homens usavam calças, blusas de manga longa e balaclavas. Durante a ocorrência, os policiais notaram pichações recentes nas paredes próximas ao local do crime com a sigla PCC. Leia Mais | Chacina que deixou oito mortos em Viçosa do Ceará completa um ano O POVO apurou que o CV domina a maior parte do Município, que tem uma pequena parte dominada pelo PCC. Há também a suspeita de que, além das pichações, os homens poderiam estar planejando um atentado e teriam sido surpreendidos por um grupo rival. O local do crime foi isolado e equipes da Perícia Forense (Pefoce) atuaram e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações do crime. As vítimas ainda não foram identificadas oficialmente.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da Delegacia de Itapajé, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte. Leia Mais | Após 20 anos do furto ao BC, Ceará é o 3º estado com maior presença do PCC Ainda segundo a pasta, “policiais militares lotados no 11º Batalhão, do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) , do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e da Força Tática (FT) atuam na cidade reforçando o policiamento”.