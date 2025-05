Chacina na Barra do Ceará: quatro pessoas são mortas e outras saem feridas

Um ataque a tiros foi registrado na Grande Barra do Ceará, em Fortaleza, na noite desta terça-feira, 6. O crime aconteceu na rua Tambaú. Quatro pessoas foram mortas na ação, outras saíram feridas.

Conforme apuração do O POVO, pelo menos duas pessoas morreram no local e outras foram socorridas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Instituto Doutor José Frota (IJF). Entre as vítimas socorridas mais duas pessoas morreram em unidades de saúde.